Tregua Florentino Perez-Ceferin: il presidente del Real gli porta un regalo…

Pace momentanea solo per la finale di Champions tra il patron Blancos e il numero uno della UEFA

Non può sicuramente definirsi una pace definitiva, ma quantomeno l'incontro andato in scena nella serata di ieri per la prima volta dopo la rottura sulla Superlega tra il numero uno del Real Madrid Florentino Perez e quello della Uefa Alexandar Ceferin può essere definito come una tregua.

I due si sono incontrati di persona durante la consueta cena Uefa che precede la finale di Champions League di questa sera tra club madrileno e Liverpool. Il patron delle merengues ha anche omaggiato proprio "il nemico" Ceferin con un regalo particolare. Come mostrato dalle foto pubblicate sui social dal profilo della Uefa, infatti, Perez ha donato un modellino in argento del nuovo Santiago Bernabeu. Un presente che in Spagna è stato visto come la dimostrazione dell'ottima salute di cui gode il club di Madrid con il nuovo stadio come ciliegina sulla torta della nuova era ma anche come una frecciata al sostegno mostrato di recente proprio da Ceferin nei confronti dei club detenuti da fondi statali, Psg su tutti.