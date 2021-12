Trema il mondo del calcio: Campedelli a Report vuota il sacco sulle plusvalenze

"Sarà l'ultima intervista che rilascerò" ha detto Campedelli

Trema il mondo del calcio italiano. L'ex presidente del Chievo Verona Luca Campedelli pare che abbia vuotato il sacco svelando particolari inediti sull'inchiesta delle plusvalenze e lo farà lunedì a Report. Non è la prima volta che si accendono i riflettori sulle plusvalenze delle società di Serie A. Prima del caso che coinvolge la Juventus, erano finite nel mirino degli investigatori Chievo Verona e Cesena. Entrambe le squadre oggi sono fallite. Il presidente di quella che fu la Cenerentola della Serie A, che arrivò a giocare i preliminari di Champions League nel 2006, si racconta in esclusiva a Report. In una anticipazione Campedelli ha detto: "Non so che farò di me dopo questa intervista...cercherò di andare avanti. Credo che sia l'ultima intervista che rilascio". Lunedì prossimo in prima serata su Rai3 tutto sull'inchiesta plusvalenze.