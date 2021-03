Trentalange: “Arbitri in tv come Orsato? Importante far conoscere l’uomo oltre che la figura in sé. Lavoriamo per VAR in Serie B”

Alfredo Trentalange, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri, è intervenuto su Radio 1 nel corso della trasmissione Radio Anch’Io Sport per affrontare diversi temi caldi legati alla Serie A e non solo.



Parla Trentalange

Sulla presenza di Orsato a ’90° minuto’: “Se sarà sempre così? Penso sia un po’ presto per dirlo, ma visto che si parla di condivisione dobbiamo riflettere su ogni aspetto. Al momento è stato tutto positivo. Noi non siamo bravissimi a comunicare ma più ad arbitrare. Se si racconta il lato umano dell’arbitro forse è un bene per tutti”, ha esordito Trentalange.

“Quando parliamo di condivisione e progettualità dobbiamo pensare anche ai più giovani. E noi abbiamo deciso al doppio patentino arbitro e calciatore. I giovani spesso si ritrovano a dover decidere se continuare ad arbitrare o a giocare e così si darebbe una mano in tal senso”.

“La violenza contro gli arbitri nelle serie minori? In generale la violenza va repressa. Bisogna mettere in atto una politica diversa a livello culturale. In tal senso conoscere l’arbitro è un passo importante per tutti”.

“Sala VAR centralizzata in Italia? Io considero positivo lo sforzo che le leghe stanno facendo per avere una sala VAR che porterà a fare cultura, formazione. Avere un centro porta ad uno scambio di idee. Si cresce per didattica ma soprattutto per confronto. Vogliamo fare di tutto per velocizzare anche l’inserimento della VAR in Serie B“. “Siamo al servizio della federazione. Noi faremo di tutto per vedere nel più breve tempo possibile il VAR nella cadetteria”.

“Se gli arbitri conoscono davvero le regole del gioco del calcio? Bisogna capire il gioco, esattamente. Bisogna fare uno studio sul perché sono nate certe regole e bisogna capire proprio il gioco”.

“Prolungare limite d’età per gli arbitri? Abbiamo vissuto con sofferenza il fatto che Rocchi avrebbe potuto continuare ad arbitrare. Sia per capacità sia per spessore e preparazione atletica. Noi forse avremmo avuto due arbitri agli Europei. Il limite d’età è una cosa su cui vogliamo lavorare”.

“Donne arbitro? Siamo indietro ma ci stiamo attrezzando. C’è già una donna nel comitato e stiamo lavorando. Ci dobbiamo attrezzare per dare maggiore sostegno e supporto alle donne che si stanno dimostrando all’altezza. Credo e spero si possa avere una svolta preso. Il mio sogno è che avvenga nel giro di due anni”.