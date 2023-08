Trento-Palermo, orario e dove vederla in tv e streaming

Sulla gara mister Tedino ha detto: "Affronteremo una formazione forte, di qualità e anche ben allenata. Sarà una partita più complicata rispetto a quella disputata contro il Cittadella in quanto dovremo far fronte anche ai carichi di lavoro di questi giorni. Torneremo a giocare al Briamasco e questo ci rende felici", il commento presente sul sito ufficiale del club.

Per quanto riguarda il Palermo di Corini, invece, la squadra si allena in vista del campionato di Serie B e dei primi impegni ufficiali. Sul sito rosanero è possibile leggere che, al termine del ritiro in Trentino, la formazione palermitana proseguirà da lunedi 7 agosto presso il centro sportivo Veronello Resort di Calmasino (VR) la preparazione in vista del match di Coppa Italia in casa del Cagliari (sabato 12 agosto, ore 21.15).