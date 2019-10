Trento, sponsor di onoranze funebri per far ‘sopravvivere’ un club dilettantistico

Pompe funebri sponsor di una squadra di calcio. Non è il primo caso che succede ma ogni volta fa sempre notizia. A Trento la U.S.D. Telve 1966 che partecipa al campionato di Promozione, ha annunciato il nuovo sponsor tirando un bel calcio alle sciocche superstizioni. Le onoranze funebri insomma danno una mano al calcio per far ‘sopravvivere’ una società dilettantistica che si trova al penultimo posto in classifica. “Speriamo porti fortuna” dicono dirigenti e tifosi del club trentino gialloverde. Anche lo sponsor ha tenuto a ringraziare su Facebook la US Telve: “Vogliamo ringraziare USDTelve per aver scelto noi, come sponsor sulle magliette, per la stagione 2019-2020. In bocca al lupo per la stagione calcistica”.