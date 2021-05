Trento tona in C dopo 18 anni

Micidiale uno-due di Aliu e Belcastro: un migliaio di spettatori in tribuna al Briamasco

Con la vittoria ottenuta contro il Campodarsego, nel pomeriggio al Briamasco, davanti ad oltre 700 tifosi, il Trento ha conquistato la matematica certezza della promozione in serie C.

Dopo 18 anni i gialloblu tornano tra i professionisti, proprio nell'anno in cui il club celebra il centesimo anniversario di fondazione. Nonostante le difficoltà per il Covid, la proprietà ha saputo investire e dopo un'amara retrocessione in Eccellenza ora la tanto attesa promozione in serie C dopo un anno in D della truppa di Carmine Parlato, allenatore alla quinta promozione dalla quarta divisione dopo quelle con Rovigo, Pordenone, Padova e Rieti.