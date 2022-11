Trezeguet apre alla Juventus: “Ci sono. Se richiamano, torno”

Il caos che ha coinvolto in queste ore la Juventus con le dimissioni dell'intero CdA ha visto diversi commenti arrivare dal mondo dello sport e da tanti ex bianconeri. Anche David Trezeguet , storico ex attaccante, ha parlato della sua ex squadra in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport.

Parlando della possibilità di essere chiamato per la rifondazione dei bianconeri: "Alla Juve ho vissuto dieci anni da calciatore e sette in società. Ho fatto il corso da ds in Spagna per conoscere un’altra tipologia di calcio. Nel 2021 ho scelto di chiudere da ambassador e di rientrare sul lato sportivo, non c’è stata la possibilità di farlo alla Juve ma per me la Juve è sempre casa. Io, per la Juve, ci sono: se mi richiamerà, tornerò".