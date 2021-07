Trezeguet: “Cristiano Ronaldo ha avuto problemi con compagni”

Parla l'ex campione bianconero

PROBLEMI - "L'errore più grande dell'era Agnelli? Lasciare andar via Coman. Il più grande colpo, invece, prendere Cristiano Ronaldo, perché nessuno aspettava CR7 in un club che ha sempre avuto la grande attenzione al bilancio nel dna. Certo, c’è stato qualche problema coi compagni, si è visto, ma ha segnato 100 gol". Trezeguet , che di campioni come compagni ne ha avuti tanti, ha parlato proprio di come andrebbero gestiti certi fuoriclasse. "Nessuno come Zidane ha saputo gestirlo. Forse alla Juve è mancato un certo dialogo. Un allenatore può prendere un giocatore, fargli vedere una partita e dire: 'Guarda, hai camminato per 90 minuti. Dammi una mano a vincere': ci sono giocatori che ti fanno vincere e non puoi averli contro. Ronaldo ti fa vincere, e anche Dybala; altri, con tutto il rispetto, meno".

MISTER - Un altro argomento importante trattato dal campione francese è il ritorno di Allegri e l'assenza in società di una figura storica come Del Piero: "La Juve in questa stagione ha rischiato di non andare in Champions per uno 0-3 con il Milan. Con Allegri non sarebbe successo. Del Piero? Non so perché Del Piero non sia alla Juve. E’ per l’ultimo rinnovo di contratto? Non lo so, una cosa così però per me si può sistemare prendendo un caffè insieme".