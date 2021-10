Trezeguet: “Haaland il 9 del futuro. Scudetto Serie A? Attenzione al Napoli…”

Parla l'ex bomber

SCUDETTO E SERIE A - "Favorita per lo scudetto? È ancora presto per dirlo, però attenzione al Napoli: è solido, offensivo e ha entusiasmo". Poi sulla Juventus e Federico Chiesa: "Non è una prima punta, questo è sicuro. Ama lo spazio, gli piace partire dai lati, non sarà mai un Osimhen. Per me è un esterno o una seconda punta. Federico pensa poco ma incide tanto, salta l’uomo, determina più di tutti. È uno diverso dagli altri e alla Juve serve tantissimo".