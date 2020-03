Trezeguet parla del suo arrivo alla Juventus: “Fu drammatico”

David Trezeguet ha fatto sicuramente la storia della Juventus. Il centravanti francese insieme a Del Piero ha formato una delle coppie più prolifiche della storia juventina collezionando trofei su trofei. L’inizio della storia bianconera di Trezeguet ha avuto però un inizio non semplice, come dichiarato dallo stesso francese ai canali ufficiali della Juventus.

DRAMMA – Trezeguet ha raccontato così i primi giorni con la maglia bianconera: “La storia del mio arrivo alla Juve è interessante e drammatica. Firmo con Bettega due giorni prima degli Europei del 2000. Il mio primo ritiro con la Juventus non è stato molto semplice, perché il pubblico non era certo grato nei miei confronti. Piano piano entri nella loro storia facendone parte. Per me la Juve è stata importante: non vinceva da tanto e io lì sono riuscito anche a conquistare la classifica cannonieri, un momento davvero magico”.