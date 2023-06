Trezeguet ricorda: “Ecco dove è nato il mio amore per il calcio”

In carriera lo abbiamo visto segnare, segnare e ancora segnare. Ma anche vincere, con Nazionale e club. Stiamo parlando di David Trezeguet , storico ex bomber anche della Juventus. Proprio al sito bianconero per Legend’s Corner, il francese ha avuto modo di ripercorrere alcune tappe della sua carriera.

"Il mio amore per il calcio nasce quando ero bambino: mio papà era un calciatore professionista argentino, e io nacqui in Francia, in Normandia, a Rouen perché lui in quel momento giocava li. Sono nato in Europa, ma il mio sangue è argentino e sudamericano, ed è quindi normale che il calcio sia qualcosa che ho sentito subito in me", ha spiegato Trezeguet.