Trezeguet ‘tradisce’ la Francia: “Al Mondiale faccio il tifo per l’Argentina”

Intervistato da Bolavip l’ex bomber francese anche della Juventus, oltre che della Nazionale transalpina, DavidTrezeguet ha parlato dei prossimi mondiali che si terranno in Qatar in inverno. Nonostante quanto si potesse ipotizzare in merito alla propria simpatia per la squadra del suo Paese, l'ex centravanti ha ammesso di provare un sentimento particolare per una sudamericana e, nello specifico, per l'Argentina di Lionel Messi.