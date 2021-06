Trippier ‘innamorato’ di Simeone: “Grazie a lui migliorato tanto ma è davvero pazzo”

L'esterno parla del Cholo e di quanto sia stato importante per la sua carriera

In campo nell'amichevole pre Euro 2020 con la sua Inghilterra contro l'Austria, Kieran Trippier ha parlato della sua grande stagione e dell'importanza avuta dal Cholo Simeone, suo allenatore nell'Atletico Madrid, per l'evoluzione della sua carriera. Il classe 1990, come riporta AS, non ha risparmiato complimenti e anche qualche parere personale sulle doti del tecnico argentino.

"Ha lavorato per me instancabilmente. Sento di essere migliorato in campo e maturato di più come giocatore", ha detto Trippier riguardo al lavoro personalizzato di Simeone su di lui. "Per me, personalmente, è stata una grande esperienza essere allenato in Spagna da uno come Simeone. Imparare una cultura diversa. Sono assolutamente felice di aver vinto il titolo col l'Atletico Madrid", ha continuato. "Non c'è miglior allenatore per migliorare di Simeone", ha affermato con certezza l'esterno inglese.

Immancabile un paragone tra il Cholo e il CT della sua Inghitlerra: "Lo stile di gioco tatticamente brillante di Gareth è simile a quello di Simeone. Hanno delle somiglianze: il modo in cui organizzano le squadre e il modo in cui sono come personaggi". E a proposito del carattere, però, Trippier precisa: "Beh, in realtà sono un po' diversi nel carattere perché Simeone è assolutamente pazzo, come si può vedere ogni gara quando corre da una parte all'altra a bordocampo o come ha corso quando abbiamo vinto l'altro giorno per il titolo. Ma sono entrambi allenatori fantastici".