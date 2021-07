Trofeo Berlusconi, assenze importanti tra i convocati della Juventus

Amichevole di lusso per i bianconeri impegnati contro il Monza questa sera

Dopo il primo test contro il Cesena allo Juventus Training Center, la Juventus è attesa dalla seconda amichevole del suo pre-campionato. Questa sera, alle 21:00, all'U-Power Stadium, ecco la sfida con il Monza in occasione del venticinquesimo Trofeo Luigi Berlusconi .

Per la squadra di Massimiliano Allegri, ci saranno diverse defezioni. Mancano, come prevedibile, diversi big tra i convocati del mister. Tra questi spiccano i nomi di Weston McKennie, ma anche quelli di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Di seguito la lista dei giocatori convocati per il match: