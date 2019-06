Troppa scaramanzia, Sorrentino cancella scena scudetto del Napoli dal film “The Young Pope”

Scudetto del Napoli? Sì, ma… Curioso episodio rivelato dal noto regista Paolo Sorrentino sul proprio profilo ufficiale Instagram.

L’uomo ha deciso di tagliare una scena del film The Young Pope che faceva riferimento al successo tricolore degli azzurri. Il motivo? Troppa scaramanzia. La conferma è arrivata dal diretto interessato che, attraverso il noto social network, ha pubblicato un’immagine del Cardinale Voiello, interpretato dall’attore Silvio Orlandi, intento a festeggiare con un bagno in una delle fontante del Vaticano, lo scudetto del Napoli.

Una scena che, però, non verrà mai mostrata al pubblico perché come ha scritto Sorrentino, è stata cancellata: “Deleted scene for superstition. Cardinal Voiello’s reaction after Napoli wins championship”. Il regista ha ammesso, quindi, di essere troppo scaramantico.