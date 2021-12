Troppi casi di Covid, Sturridge lancia canzone per spingere alla vaccinazione

L'ex Liverpool, ora in Australia, invita tutti a vaccinarsi con una simpatica "hit"

In Premier League, ma in generale in tutti i principali campionato di calcio, è di nuovo allarme Covid con il numero di contagiati che sta impedendo il regolare svolgimento delle attività. Diverse le partite saltate e i numeri che sono in aumento in modo davvero importante. Le percentuali sui vaccinati sono ancora basse in Inghilterra, così la campagna di sensibilizzazione al tema è tornata ad essere d'attualità. Anche da parte di chi, adesso, è lontano dai campi inglesi. Parliamo di Daniel Sturridge, ex attaccante anche del Liverpool, recentemente trasferitosi al Perth Glory in Australia. Il giocatore ha scelto una via piuttosto singolare per cercare di dare il suo contributo nel sensibilizzare le persone al vaccino.