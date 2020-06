Truffa dei cani ‘rari’: Totti, Nainggolan e altri calciatori coinvolti in modo involontario

Calciatori famosi e altri vip coinvolti mondo del tutto involontario in una truffa legata al mondo dei cani. Come scrive Il Messaggero, personaggi come Francesco Totti, Radja Nainggolan e altri sono stati promotori in modo involontario dell’azienda che, a loro insaputa, vendeva cani spacciati come di razza, ma che invece si sono rivelati essere dei meticci.

Prezzi alti, anche 3.500 ad esemplare per cani ritenuti ‘rari’ ma che in realtà non lo erano. La vicenda, definiita appunto la truffa dei cani rari è stata scoperta e fatta terminare dalla Procura di Ravenna che ha provveduto al sequestro prevenivo delle pagine web legate all’attività commerciale “I cuccioli di Carlotta”, società slovacca che da quanto si apprende dagli acquirenti avrebbe avuto sede legale in un capanno abbandonato. Nella vicenda, come detto, coinvolti anche vip del mondo del calcio come Nainggolan e Totti, ma anche Zaza, Frederik Sorensen e Ignacio Pussetto che hanno giocato un ruolo determinante secondo l’accusa, per via del ruolo pubblicitario involontario avuto con diverse loro foto con i cuccioli in braccio pubblicate sul sito, ora sequestrato.