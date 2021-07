Tuchel allenatore dell’anno in Germania: “Senza giocatori nessuno può vincere”

Il mister tedesco reduce da una grande stagione con il Chelsea

È Thomas Tuchel l'allenatore dell'anno in Germania. Il tecnico del Chelsea , premiato dai voti di un gruppo di giornalisti tedeschi che ogni stagione eleggono il mister e il calciatore che più si sono messi in luce, ha commentato il riconoscimento ricevuto ai microfoni del canale ufficiale del club di Londra.

MODESTO - "Accetto questo premio con grande gratitudine: è un grande onore per tutta la squadra, perché anch'io mi considero un giocatore di questa squadra", ha spiegato Tuchel. "Non credo troppo nei premi individuali, credo che il merito sia sempre della squadra. Non faccio nulla da solo: insieme a me c'è il mio staff. Le squadre di calcio possono vincere senza gli allenatori, ma gli allenatori non possono vincere senza la squadra".