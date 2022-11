Tuchel: “Esonero Chelsea arrivato troppo presto. Ho ricevuto offerte ma…”

"Ho amato ogni mio giorno passato al Chelsea. Quest'avventura è finita troppo presto, ma non dipendeva da me", ha aggiunto il tecnico tedesco che adesso si trova senza squadra ma che sembra non avere particolare fretta di rimettersi in azione.

"Offerte per allenare? Ne ho ricevute un paio sì. Interessanti, ma ora ho bisogno di fermarmi un po' e di prendermi del tempo per me prima di tornare in panchina", ha spiegato Tuchel che era stato accostato anche ad alcuni club di Premier League e in Germania oltre che alla Juventus in caso di addio di Max Allegri.