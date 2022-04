Tuchel, la violenta reazione contro Jorginho diventa virale…

Il mister molto arrabbiato con il centrocampista italiano

Redazione ITASportPress

Il Chelsea vince in FA Cup contro il Crystal Palace e passa in finale dove affronterà il Liverpool, vincente contro il Manchester City. Eppure, non sono state tutte rose e fiori per i Blues nel match disputato nelle scorse ore. La conferma è arrivata da una violenta reazione di mister Thomas Tuchel che, durante alcune fasi calde di gioco, se l'è presa parecchio con Jorginho...

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, al manager tedesco non sono piaciute alcune scelte del centrocampista italiano. O meglio. Alcuni palloni persi che potevano diventare pericolosi. In modo particolare, Tuchel è stato pizzicato dai fan, sempre molto attenti a determinate situazioni, a prendersela in modo molto forte con Jorginho per un passaggio sbagliato verso Marcos Alonso. Sui social, un breve filmato del manager tedesco è diventato virale. "E' la seconda palla persa di fila", sembra dire il tecnico col volto assolutamente furente.

Destinatario della sua rabbia proprio l'italiano che, in quel momento, non stava certo giocando al meglio delle sue capacità. Per fortuna il Chelsea ha vinto 2-0 e ha ottenuto la finalissima di FA Cup.