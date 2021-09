Tuchel: “Marcos Alonso non si inghinocchia contro razzismo? Spesso serve fare qualcosa di diverso”

Il tecnico del Chelsea sulla decisione del calciatore di non inginocchiarsi più prima delle gare

Nelle scorse ore la decisione di Marcos Alonso, giocatore del Chelsea, di non inginocchiarsi più prima del fischio d'inizio di una partita per la lotta al razzismo ha scatenato non pochi pareri. Uno di questo è quello di ThomasTuchel, allenatore dell'ex Viola in Blues. Come riportano i media inglesi, il tecnico ha voluto dire la sua sull'argomento molto delicato.