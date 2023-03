Tudor stronca la Serie A: “Ligue 1 meglio. Ecco perché…”

Il mister del Marsiglia pensa che il campionato francese sia migliore di quello italiano.

Redazione ITASportPress

La Ligue 1 meglio della Serie A. Questo il pensiero di Igor Tudor, attuale mister del Marsiglia, che nel corso di un'intervista a L'Equipe ha parlato della competitività dei vari campionato spiegando il suo pensiero tra quello francese e quello italiano.

"In Francia c'è il Psg, che in Italia non ha equivalenti, perché oggi è al di sopra dell'Inter o della Juventus. Poi hai tre o quattro squadre che, a livello totale, potrebbero avere più qualità in Italia, rispetto ai loro equivalenti francesi. Ma dal sesto posto all'ultimo è meglio qui", ha detto Tudor.

Spiegando poi il suo pensiero: "Se domani ci fosse Empoli-Strasbourg, Strasburgo vincerebbe ampiamente; Reims contro La Spezia? Reims vincerebbe ampiamente. Quando vai a giocare a Reims, vedi tre o quattro giocatori che vorresti portare con te, la stessa cosa a Strasburgo. Mentre se sono l'Inter e gioco a Empoli o a La Spezia, non prendo nessuno. C'è un divario che in Francia non trovi".

Ma le differenze sono proprio nel gioco e nello competitività atletica: "L'altra differenza fondamentale è che in Francia c'è molto più ritmo. Perché la tipologia dei giocatori è diversa, qui sono più giovani e più fisici. In Italia l'intensità non c'entra. Gli inglesi preferiscono comprare giocatori del Lorient e non in Italia, significa che qui ci sono elementi che hanno le qualità per integrarsi nel miglior calcio".