Tudor, troppa voglia di Juventus: ha pagato di tasca sua per lasciare l’Hajduk Spalato

Igor Tudor avrebbe pagato di tasca sua pur di raggiungere Andrea Pirlo alla Juventus ed entrare nel suo staff. L’ex mister anche dell’Udinese, avrebbe versato di tasca sua 150mila euro per liberarsi dall’Hajduk Spalato e tornare in Italia in bianconero.

Tudor: tutto per la Juventus e per Pirlo

Secondo quanto si apprende da Tuttosport, Igor Tudor ha voluto fortemente tornare alla Juventusper accompagnare l’avventuradel nuovo allenatore Pirlo. Lo ha desiderato così tanto di “rimetterci” di tasca proprioa. Infatti l’ex difensore bianconero avrebbe addirittura pagato per liberarsi dall’Hajduk Spalato per poter firmare il nuovo contratto con la Juventus.

Il club croato inizialmente avrebbe chiesto 1 milione di euro per lasciare libero Tudor, salvo abbassare presto le pretese a 450mila euro. Di questa cifra, ben 150 mila euro sarebbero stati pagati direttamente dall’ex mister anche dell’Udinese che non vedeva l’ora di unirsi alla Vecchia Signora per il quale è diventato vice allenatore e dove si occuperà anche del reparto difensivo.

