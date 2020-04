Turchia, buone notizie per Terim: è guarito dal Coronavirus

La lotta contro il Coronavirus continua senza sosta in tutto il mondo, ma a volte arrivano anche bellissime notizie. Un esempio viene dalla Turchia: Fatih Terim, allenatore del Galatasaray, si è ripreso dal Codid-19. Tre settimane fa il tecnico turco era stato ricoverato urgentemente per combattere la malattia. Il recupero è stato piuttosto rapido, frutto della tempra da combattente dell’ex allenatore di Milan e Fiorentina. Una volta dimesso, Terim potrà continuare la sua riabilitazione per tornare alla normalità, mettendosi alle spalle questo brutto episodio. I tifosi del Galatasaray sono pronti a salutarlo presto.