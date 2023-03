Turchia-Croazia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Squadre in campo questa sera alle 20:45 per le qualificazioni ad Euro 2024.

Turchia-Croazia, big match di qualificazione ad Euro 2024, si terrà alla Timash Arena di Bursa oggi, martedì 28 marzo 2023. Fischio d’inizio alle 20:45.

Turchia-Croazia, le ultime Una gara importante per le due formazioni Nazioni che si sfideranno questa sera. La Turchia di Kuntz ha superato 2-1 l’Armenia nella prima gara del girone di qualificazione per Euro 2024, 1-1 contro il Galles per gli uomini di Dalic.

Sono 10 i confronti totali tra tra le due squadre. Il bilancio dei precedenti è in grande equilibrio: tre successi per la nazionale croata, due per quella turca e cinque pareggi.

Potrebbe essere l'occasione di vedere la sfida tra "italiani" con Calhanoglu da una parte e Brozovic dall'altra. Ma ci saranno anche tanti ex Serie A come Under per i turchi e Kovacic e Perisic per i croati.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra Turchia e Croazia andrà in scena, come detto, oggi martedì 28 marzo 2023 alle ore 20:45 alla Timash Arena di Bursa e sarà valida per le qualificazioni al prossimo Europe del 2024.

Il match tra le due Nazionali potrà essere seguito in tv e in streaming con Sky. Nel dettaglio la sfida non verrà tramessa in chiaro ma sarà visibile all’interno di Diretta Gol su Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Di seguito anche le probabili formazioni nel dettaglio:

TURCHIA (4-3-3): Gunok, Demiral, Soyuncu, Bulut, Kabak, Kokcu, Calhanoglu, Kadioglu, Tosul, Unal, Under. CT: Kuntz.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Kramaric, Livaja, Perisic. CT: Dalic