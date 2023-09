Tutti pazzi per Frattesi: rissa per avere la sua maglia dopo Italia-Ucraina

Tutti pazzi per Davide Frattesi... a parte Simone Inzaghi. Scherzi a parte, l'ex centrocampista del Sassuolo, approdato in estate all'Inter, deve ancora conquistarsi una maglia da titolare in nerazzurro, chiuso da una concorrenza spietata e molto qualificata, mentre in nazionale viaggia spedito verso il posto fisso dopo la doppietta realizzata all'Ucraina nella seconda partita della gestione Spalletti, seguita alla bella prestazione fornita contro l'Olanda nella finale per il 3° posto della Nations League, ultima gara dell'era Mancini.