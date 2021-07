Tutti pazzi per Haaland: piccolo invasore entra in campo per autografo e il bomber…

Un giovanissimo tifoso è sceso in campo per chiedere l'autografo al suo idolo

Redazione ITASportPress

Prime uscite col pubblico, o quasi, per le squadre di calcio. I ritiri estivi servono anche a questo. E allora ecco che nel corso della sfida tra il Borussia Dortmund e l'Athletic Bilbao qualcuno ha pensato bene di provare ad avvicinare i propri idoli per chiedere un autografo. Succede a San Gallo, dove un piccolo tifoso è sceso dagli spalti ed è riuscito ad entrare in campo indisturbato, eludendo la sicurezza, mentre l'Athletic aspettava l'ok dell'arbitro per battere un calcio d'angolo. Il suo obiettivo? Erling Haaland.

Il fan è andato dritto dal suo campione, il bomber norvegese che tanto bene sta facendo nelle ultime annate, chiedendogli un autografo. L'attaccante l'ha accontentato, firmando la maglia, e scortandolo, in seguito, all'uscita dal campo, dove è stato preso in carico dalla security che lo ha riaccompagnato fuori, permettendo alle squadre di riprendere in gioco.

Un siparietto che non ha avuto alcuna conseguenza e che, in un certo senso, ci ricorda quanto sia bello il mondo del pallone per i più piccoli. Haaland, stranamente, non ha trovato la via del gol nella partita ma ha comunque lasciato la sua "firma" sulla giornata...