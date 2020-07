Tutti pazzi per Pochettino: ci sono anche due big italiane…

Mauricio Pochettino è pronto a fare il suo ritorno in panchina. Da capire in quale squadra e in quale campionato. L’ex manager del Tottenham è stato spesso accostato a diversi club in tutta Europa. Dalla Liga, fino alla Serie A dove, a sorpresa, ci sarebbero due big molto interessate.

Pochettino: anche Inter e Juventus ci pensano

Come riporta il Sun, il manager argentino vuole accomodarsi di nuovo su una panchina dopo aver salutato il Tottenham nella scorsa stagione. Pochettino ha ricevuto diverse proposte e sono tanti i club che potrebbero essere interessati a lui. Il tabloid britannico parla di Atletico Madrid e Borussia Dortmund, ma, citando il Telegraph, anche di Inter e Juventus che, in caso di clamorosa separazione rispettivamente da Conte e Sarri, potrebbero puntare forte sull’argentino.

Liga, Bundesliga e Serie A dunque per Pochettino senza dimenticare la Premier League. Il tecnico non ha mai nascosto la volontà di allenare ancora nel campionato inglese e la pista più probabile è quella che porta al Newcastle. Molto dipenderà anche dalla nuova proprietà.

