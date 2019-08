Tutti vogliono Lukaku, ma il bomber sceglie… i Lakers

Juventus o Inter? O forse meglio continuare ancora con il Manchester United? In questo momento, il futuro di Romelu Lukaku è un vero e proprio rebus. L’attaccante belga è conteso dai due top club italiani, ma non è ancora esclusa una sua permanenza con i Red Devils. Oggi, però, l’ex Everton è uscito allo scoperto ed ha svelato dove vorrebbe giocare. Nessun riferimento a Juve o Inter: Lukaku sarebbe pronto a trasferirsi in NBA, con i Lakers. Troppo forte il richiamo di Sua Maestà LeBron James, come ammesso nel suo tweet. La decisione ironica è arrivata attraverso i suoi social, dove il belga ha postato una sua foto con la maglia della squadra di Los Angeles. E quando il club americano ha replicato chiedendogli se la trattativa fosse ormai definita, Romelu non ha esitato a replicare divertito: “Sono pronto a ricevere i passaggi di LeBron, dato che mi considerano lento”. Una battuta scherzosa ed una piccola frecciata ai detentori. Chissà se James sarebbe contento di un simile partner sotto canestro.