Twente-Fiorentina, le probabili formazioni e dove vederla

In campo alle 19 la formazione di Vincenzo Italiano per accedere alla Conference League.

Redazione ITASportPress

Twente-Fiorentina scenderanno in campo questa sera, giovedì 25 agosto 2022 alle 19 per la partita di ritorno del playoff Conference League. Le due squadre si affronteranno nella speranza di qualificarsi alla fase a gironi del torneo.

Twente-Fiorentina, le ultime

Si parte dal punteggio dell'andata di 2-1 per la Fiorentina di mister Italiano chiamata a confermare la buona prova e soprattutto a fare risultato per dare vita al sogno di tornare a tutti gli effetti in Europa.

Il Twente dovrà, invece, ribaltare il match d'andata e per farlo si affiderà con ogni probabilità a Van Wolfwinkel in avanti.

Probabili formazioni e dove vederla

La partita tra Twente e Fiorentina che si giocherà oggi, giovedì 25 agosto 2022, verrà disputata allo stadio "De Grolsch Veste" di Enschede. Si parte alle ore 19.

Per gli appassionati del grande calcio, tifosi del Twente e della Viola, la gara potrà essere vista in diretta TV in chiaro e gratis su TV8, al canale 8 del digitale terrestre. In alternativa la partita verrà trasmessa anche da Sky su Sky Sport Football.

Si potrà vedere la sfida odierna anche in diretta Streaming sul sito di TV8, gratis, o su Sky Go, app di Sky dedicata alla visione dei contenuti per gli abbonati. In alternativa è possibile usufruire di uno dei pacchetti messi a disposizione da NOW.

Di seguito le probabili formazioni:

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Propper, Hilgers, Smal; Sadilek, Zerrouki; Cerny, Vlap, Misidjan; Van Wolfswinkel. All. Jans

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Gonzalez, Cabral, Sottil. All. Italiano