Ucraina, CT Petrakov: “Vinto contro Scozia per chi è in trincea in guerra”

Il CT dedica il successo al suo Paese

Una vittoria per l' Ucraina , per un Paese che non si arrende alla guerra ma che soffre per le conseguenze del duro conflitto con la Russa. Sono queste le motivazioni extra della Nazionale guidata dal CT Oleksandr Petrakov che ha emozionato tutti in conferenza stampa dopo il successo per 3-1 dei suoi ragazzi sulla Scozia, match valido per il playoff di qualificazione a Qatar 2022.

PER L'UCRAINA - "Tutte le mie emozioni sono rimaste sul campo. Questa vittoria non è per me o per la squadra. È per il nostro Paese, quindi è una vittoria enorme, frutto dello sforzo collettivo. Hanno dato tutti il massimo per la gente ucraina, per le persone che ci guardano da casa. Le persone ci ringraziano ma dobbiamo dire noi grazie a loro. Abbiamo giocato per chi combatte in trincea fino all'ultima goccia del proprio sangue. Abbiamo giocato per gli ucraini che soffrono ogni giorno. Abbiamo fatto un piccolissimo passo verso il nostro obiettivo che è il Mondiale. Abbiamo ancora il Galles sulla nostra strada. Faremo di tutto per rendere orgogliosi gli ucraini. Siamo orgogliosi di essere ucraini", le parole di Petrakov in conferenza stampa.