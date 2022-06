Ucraina, il campionato di calcio riparte nonostante la guerra

Andriy Pavelko, il presidente della federazione calcistica ucraina, come affermato da Sky Sport, ha svelato all'Associated Press che, dopo i colloqui con Zelenskyj e i vertici della FIFA e della UEFA sulla ricerca di un modo sicuro per giocare le partite maschili e femminili in casa, il campionato potrà ripartire. "Ho parlato con il nostro presidente, Volodymyr Zelenskyy, di quanto sia importante il calcio per distrarre le persone. Il calcio può aiutarci a pensare al futuro. Inizieremo ad agosto, la decisione è stata presa con il presidente dell'Ucraina".