Udinese, sfortuna Jayden Braaf: si teme rottura del crociato

In casa friulana sarebbe l'ennesimo caso di problema fisico simile

La Serie A si è accorta meglio di lui contro il Benevento con una rete davvero bella e importante per la sua Udinese. Parliamo di Jayden Braaf, giovanissimo talento dei friulani, ma di proprietà del Manchester City. Una carriera sicuramente luminosa per il futuro ma che è stata fermata in queste ore da un infortunio del quale ancora non si conosce l'entità.