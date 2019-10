Udinese, Tudor: “Atalanta forte, noi pure. Lasagna? Fondamentale”

Tocca all’Udinese testare la reazione dell’Atalanta dopo la sonora sconfitta in Champions League contro il Manchester City. Non l’avversario ideale per i bianconeri, che affrontano la terza della classe, pur in emergenza in attacco, ma vale anche il contrario, perché i friulani stanno bene, come confermato in conferenza stampa da Igor Tudor: “La squadra ha tanta fiducia ed entusiasmo – ha detto il tecnico croato – Abbiamo preparato la gara nei dettagli, sappiamo che l’Atalanta è forte, lo dicono anche le statistiche, ma noi dovremo trovare il modo per fermarli. Siamo contenti di essere la miglior difesa, ma sappiamo che c’è ancora molto da migliorare”.

Tudor conferma quindi l’idea di volersela giocare e dà indicazioni sulla formazione: “L’importante è avere equilibrio nelle due fasi. De Paul corre tanto, possiamo giocare con lui e due punte. Lasagna è un giocatore troppo importante per noi, ha caratteristiche straordinarie. Ha scatto, presto ritroverà il gol. Tocca a noi metterlo nella migliore condizione per farlo rendere al meglio. Pussetto al posto di Larsen? Penso che sia tutto possibile, lo ha già fatto”.