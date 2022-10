Udogie non ha paura: “La Premier League non mi spaventa. Sogno…”

Lunga intervista a Repubblica per l'esterno dell' Udinese , ma di proprietà del Tottenham da questa estate, Destiny Udogie . Il calciatore ha raccontato alcuni aspetti della sua vita e carriera soffermandosi sulle sue origini ma anche sulla voglia di fare bene in futuro.

Acquistato dagli Spurs, il calciatore ha le idee chiare su cosa fare: "I mesi che mi restano qui in prestito saranno importanti per migliorarmi ancora. Con la testa sono qui, non ho ancora sentito Conte. La Premier non mi spaventa, il gioco è fantastico e l'inglese lo parlo da sempre con i miei genitori, nati in Nigeria".