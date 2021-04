Uefa, a Ceferin non bastano le scuse: Juventus rischia anno di stop nelle coppe

Potrebbero esserci conseguenze dopo il tentativo di creazione della Superlega

Redazione ITASportPress

La querelle legata alla Superlega è rientrata. Esattamente come quasi tutte le 12 big che ne volevano far parte hanno scelto di tornare "a casa" e rimettersi dalla parte di Fifa e Uefa. Ceferin, però, non perdona e probabilmente ci saranno delle conseguenze. Nelle sue parole è chiara la volontà di andare avanti, come è chiara l'intenzione e di procedere allo sviluppo futuro. Uno sviluppo che, per qualcuno, non dovrebbe vedere Juventus e Real Madrid, almeno per una stagione.

Come scrive La Gazzetta dello Sport, infatti, esiste una corrente che non ha voglia di perdonare per i fatti ormai noti, soprattutto le due società che hanno portato in prima persona avanti il progetto. Ecco perché c'è chi chiede una punizione esemplare per bianconeri e blancos che verrebbe quantificata con un anno senza Champions League. Difficile - spiega lo rosea - che questo accada, ma c'è chi appunto spinge per questa soluzione. L’Esecutivo straordinario di domani fisserà le 12 sedi dell’Europeo e poi parlerà della Superlega, affinché tutto questo non si ripeta.

INNOVAZIONE - Una cosa però è certa. La Superlega ha fatto venir fuori la necessità di cambiare di tutte le società e la Uefa non ignorare le richieste dei top club, prigionieri dei loro fatturati miliardari. Il calcio andrà cambiato, così come richiesto dai diretti interessati e reso più sostenibile. Dal nuovo fair play finanziario che possa dare maggiore libertà di investimento ai tetti del salario, ma non vincoli di spese che, ad ogni modo, non dovranno essere esagerate. Vedremo quale sarà la mossa della Uefa e se ci saranno conseguenze per le big: Juventus e Real Madrid su tutte...