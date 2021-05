Uefa abolisce regola dei gol in trasferta, Carragher: “Si sta commettendo un errore”

Il commento dell'ex calciatore

Sembra essere ormai prossima alla conferma l'abolizione, da parte della Uefa, della famosa regola del gol in trasferta secondo cui, in caso di parità, le reti segnate nelle sfide esterne valgono doppio. Il massimo organismo del calcio europeo è pronto alla svolta epocale. Una decisione che ha visto grande consenso nel mondo del pallone, ma anche qualche parere contrario. L'ultimo a schierarsi è stato il leggendario ex difensore del Liverpool e della Nazionale Jamie Carragher che sui social ha condiviso il parere illustre dello Chief Intelligence Officer di Twenty First Group Omar Chaudhuri che già nel 2019 aveva analizzato in modo piuttosto interessante la situazione legate alle reti segnate fuori casa.

Condividendo i tweet sui social, Carragher ha voluto invitare la Uefa a rivedere i suoi piani: "La regola dei gol in trasferta in Europa rende le partite molto più emozionanti, per favore Uefa leggi questo thread dove si spiegano i motivi per cui stai commettendo un grosso errore", ha scritto l'ex difensore che poi ha risposto anche a diversi commenti di alcuni utenti che gli chiedevano ulteriori spiegazioni. "Non si gioca alla pari sul campo perché una squadra sarà sempre in casa col proprio pubblico", ha scritto ancora tra i vari messaggi Carragher. Insomma, non tutti sembrano essere contenti di come potrebbe evolversi il calcio nel prossimo futuro...