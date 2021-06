Uefa, abolita la regola del gol in trasferta. Ceferin: “Era un’ingiustizia”

La Uefa ha deciso di abolire la regola del gol in trasferta. Il presidente Aleksander Ceferin spiega il suo punto di vista

Svolta epocale nel calcio europeo. La Uefa, infatti, ha ufficializzato la cancellazione della norma del gol in trasferta con il doppio valore. Dalla prossima stagione, le marcature avranno sempre lo stesso peso. Il presidente Uefa Aleksander Ceferin ha spiegato il suo punto di vista a riguardo: "La regola del gol in trasferta è stata una parte intrinseca delle competizioni UEFA sin dall'introduzione nel 1965. Tuttavia, la questione della sua abolizione è stata discussa in vari incontri Uefa negli ultimi anni. Sebbene non ci sia stata unanimità di opinioni, molti allenatori, tifosi e altri attori del calcio hanno messo in dubbio la sua correttezza e hanno espresso la preferenza per l'abolizione della norma. L'impatto della regola ora va contro il suo scopo originario, poiché, di fatto, ora scoraggia le squadre di casa, soprattutto all'andata, dall'attaccare, perché temono di nascondere un gol che darebbe ai loro rivali un vantaggio decisivo. L'ingiustizia emerge anche in altri aspetti. Per esempio, nei tempi supplementari costringe la squadra di casa a segnare due volte quando ha segnato la squadra in trasferta".