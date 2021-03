Uefa cancella il Fair Play: regole cambiano e i salari si abbassano ma in Italia ancora no

Il calcio dopo il Covid non sarà più lo stesso. I club fanno fatica ad andare avanti visto che si sono azzerati gli introiti da botteghino, sponsor e tv. La Uefa alleggerirà la pressione sulle società cancellando il fair play che ormai fa parte del passato. Nessuna società, anche le big, al momento può rispettare i nuovi parametri meno rigorosi del pareggio di bilancio è pura utopia. Come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, l’Uefa ne parlerà in una conferenza aperta con il Parlamento Ue per spiegare che è il momento di cambiare e che, verso fine anno, nascerà un nuovo sistema di regole, sicuramente molto diverso da quello “inventato” da Platini e Infantino nel 2010. Non più fondato sul principio “spendi quanto incassi” ma su “spendi il necessario senza sprechi”. Servirà l’aiuto dell’Unione Europea o saranno guai.

Andrea Agnelli all’Eca ha parlato di perdite di 8 miliardi. Il nuovo fair play avrà nel mirino necessariamente sprechi ed esagerazioni. Il calcio è in crisi, il mondo è in crisi, ma stipendi dei calciatori e commissioni degli agenti apparentemente non scendono. Al contrario, si parla di rinnovi e aumenti. Situazione non più sostenibile.

Se impedire le spese non è più possibile, si cercherà almeno di imporre tetti a salari e trasferimenti.Lo sanno bene le leghe straniere come quella tedesca o spagnola che da tempo hanno implementato regole più severe. E l’Italia? Con squadre indebitate e azionisti in difficoltà bisognerà intervenire come auspicato dal presidente Gravina che ha lanciato per primo l’idea di un tetto agli stipendi. I lavori Uefa sono già cominciati. Obiettivo: approvazione entro fine anno, con entrata in vigore dal 2022, e periodo di adattamento graduale, qualche anno, prima di andare a regime e consolidarsi meglio del sistema precedente, indebolito, negli ultimi tempi, dall’effetto Psg e City.