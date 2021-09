Uefa, Ceferin: “Agnelli è scappato dalla nave”

Il presidente della Uefa è intervenuto all'assemblea generale dell'Eca

Il presidente dell'Uefa Alexsander Ceferin, intervenuto nel corso del discorso di apertura dell'assemblea generale Eca, ha toccato temi di attualità legati al calcio. "La Uefa non accetterà condotte irresponsabili - ha chiarito Ceferin -, tenderemo la mano a chi è stato maggiormente colpito dalla pandemia. Crediamo che sia arrivato il momento di superare il Fair Play Finanziario per arrivare a un solido regime finanziario che incoraggi investimenti e crescita. È tempo di mettere in discussione le vecchie strade e le misure tradizionali, lavorando per mettere in campo un vero e proprio sistema diretto di controllo dei costi. Parlo di responsabilità finanziaria e questo non significa soltanto che i club dovranno spendere in maniera saggia, ma che devono capire che le loro strategie finanziarie possono impattare sugli altri" riporta Sky.