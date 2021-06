Uefa, Ceferin: “Agnelli? Per me questa persona non esiste più”

Durissima replica del presidente dell'Uefa

Dopo le parole di Andrea Agnelli ieri sulla Superlega durante la conferenza stampa di addio dalla Juventus del ds Fabio Paratici, è arrivata una nuova dichiarazione del presidente dell'UEFA Aleksander Ceferin. In un'intervista a So Foot, il numero uno dell'Uefa ha condannato il comportamento del presidente della Juventus Andrea Agnelli, che è uno dei principali fondatori della Superlega. "Pensavo fossimo amici, ma mi ha mentito in faccia, convincendomi che non avevo nulla di cui preoccuparmi, e il giorno prima aveva già firmato tutti i documenti necessari per lanciare la nuova competizione. Non ho mai avuto grossi sospetti, anche perchè quando una persona entra in ufficio dicendo "no, no, sono tutte stronzate", è difficile non credergli. Io divido i personaggi principali di questa iniziativa in tre categorie. Metto prima Agnelli. È personale. Per me questa persona non esiste più. Nella seconda categoria colloco un gruppo di leader che consideravo abbastanza vicino a me. Avrebbero potuto dirmi almeno in anticipo cosa avrebbero fatto. Infine, nell'ultima categoria, le persone con cui non ho avuto un rapporto privilegiato. Non li biasimo, ma dovranno anche subire le conseguenze delle loro azioni ”, - spiega Ceferin So Foot.