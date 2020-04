Uefa, Ceferin assicura: “Serie A e Liga completeranno la stagione”

Nessun ripensamento. Almeno stando alle parole del suo presidente Aleksander Ceferin, la Uefa non intravede una soluzione diversa rispetto alla conclusione dei campionato nazionali. Il numero uno del calcio europeo ha rilasciato un’intervista al giornale sloveno “Ekipa” in cui ha spiegato in maniera molto precisa quali sono le prospettive del massimo organo continentale. E non ha risparmiato una frecciata a Massimo Cellino, proprietario del Brescia, che nei giorni scorsi aveva criticato la decisione di riprendere il campionato: “Innanzitutto la Serie A non deve rispondere alle competenze della UEFA. Seconda cosa, il Brescia non è vicino ad andare in Europa . Terzo, non credo che le sue recenti parole fossero rivolte alla UEFA. Non metteremo in pericolo nessuno e che ascolteremo tutti per trovare una soluzione adatta a ogni lega non appena i rispettivi governi ci daranno il via libera. La Liga sarà portata a termine, esattamente come la Serie A. Chiaramente oggi non posso promettere o garantire niente. Champions? Dipende tutto dalla pandemia, ma al momento ripeto che contempliamo una normale conclusione del torneo”.

LIVERPOOL – Infine Ceferin vuole rassicurare il Liverpool che rischierebbe di non festeggiare la Premier League: “Non vedo come potrebbe essere lasciato senza titolo. Se si dovesse tornare a giocare, quasi sicuramente lo vincerebbe. Se non si giocasse, sarebbe comunque opportuno determinare i campioni di ogni lega nazionale”. Resterebbe un unico neo alla festa: “Capisco che i tifosi Reds sarebbero delusi di vincere la Premier League in uno stadio vuoto ma in un modo o nell’altro penso la vinceranno”.