Uefa, Ceferin avvisa il Belgio: “Rischiano l’esclusione dalle Coppe”

La decisione della federazione belga di sospendere il campionato ed assegnarlo al Brugge aveva lasciato indispettiti Uefa ed Eca. Anche Andrea Agnelli aveva criticato la scelta, considerata troppo frettolosa. La disposizione della federazione belga ha però infastidito anche Aleksander Ceferin, numero uno della Uefa.

ESCLUSIONI DALLE COPPE – Ceferin in queste ore ha rilasciato un’intervista alla televisione tedesca ZDF nella quale ha toccato vari temi, tra i quali anche le possibili conseguenze nei confronti della federazione belga: “I belgi e le federazioni che potrebbero considerare di fare lo stesso stanno rischiando la partecipazione alla competizione europea del prossimo anno. Non credo che questa sia la decisione giusto. La solidarietà non è una strada a senso unico. Non puoi chiedere aiuto e decidere da solo cosa ti sia più comodo”. Parole molto chiare che possono essere anche un monito alle altre federazioni.

CHAMPIONS – Durante l’intervista Ceferin ha parlato anche del futuro della Champions League: “La gente vuole energia positiva, potrà vedere le partite in tv. Quando si giocheranno le coppe? Probabilmente a luglio o agosto, non continueremo invece a settembre e ottobre”.