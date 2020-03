UEFA, Ceferin: “Ottimista per Euro2020. City? Punire chi commette infrazioni”

L’allarme Coronavirus ha messo a repentaglio parecchi campionati e ora lo sport prova a ripartire senza tifosi. L’agenda degli eventi estivi è piena e tra Euro2020 ed Olimpiade non c’è un attimo di tregua. Tra gli addetti ai lavori però c’è chi guarda con ottimismo al futuro come Alexandr Ceferin, numero uno dell’UEFAche quest’oggi ha toccato vari temi ai microfoni di SkySports.

EURO2020 – Alla domanda sulla fattibilità dell’Europeo considerata l’emergenza virus, Ceferin ha riposto così: “È ovviamente una cosa seria: sarà in cima agli argomenti da trattare e dovremo farci i conti, dal momento che organizziamo tanti eventi. Ma resto ottimista, e penso che prima dell’Europeo le cose saranno sotto controllo”.

MANCHESTER CITY – Inevitabile anche la domanda riguardo la pesante sanzione inflitta al Manchester City. Questa la riposta di Ceferin: “Loro, come tutti, sono una risorsa importante per noi. Li rispettiamo: non è vero che non ci piacciono, ma questo processo è una cosa diversa. Il tema è delicato: non posso aggiungere altro. La nostra non è una lotta al City, ma difendiamo la nostra posizione. Ogni anno sono state sanzionate da cinque a dieci squadre: è una procedura regolare che non può escludere chi commette infrazioni. Il CAS? Non so quando si pronuncerà, vedremo come andrà a finire”.