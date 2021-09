UEFA, Ceferin: “Perez diceva che la Super League salvava i club poi offre 180 mln per Mbappé”

Il presidente della Uefa dà nuova stoccata ai tre club che ancora non mollano la Super League

Il presidente UEFA Aleksander Čeferin ha parlato ancora della Super League annunciata ad aprile con 12 club fondatori: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Real, Barcellona, ​​​​Atletico, Juventus, Inter e Milan. Successivamente, 9 dei 12 club fondatori si sono ritirati dal progetto, solo Barcellona, ​​Real e Juventus non si sono rifiutati di partecipare. Queste le parole di Ceferin: "Non mi dispiacerebbe se anche Barcellona, ​​Real Madrid e Juventus lasciassero la Super League. È molto divertente che vogliano creare un nuovo torneo e allo stesso tempo giocare la Champions League in questa stagione. Questi club hanno solo leader incompetenti. Questi presidenti stavano cercando di uccidere il calcio. Perez critica la Uefa e dice che solo la Super League può salvare i club, e poi prova a ingaggiare Kilian Mbappe per 180 milioni di euro".