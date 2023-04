Uefa, Ceferin: “Sì ai tagli di stipendio. Se vincono gli stessi club che senso ha?”

"L'equilibrio competitivo diventa problematico" afferma Aleksander Ceferin , in riferimento al Fair play finanziario - da pochi mesi Salary Cap - adottato negli ultimi anni. Nonostante gli immensi sforzi della Uefa , infatti, vi è ancora il caso di club troppo potenti e poco raggiungibili da quelli meno importanti. Così, come affermato dallo stesso presidente del massimo organo Europeo, nulla ha più senso: "Dobbiamo pensare seriamente ai tagli di stipendio, perché i bilanci continuano a salire alle stelle e questo è un problema. Se gli stessi cinque club vincono ogni anno, che senso ha?"

Dunque possiamo aspettarci novità per il prossimo futuro in casa Uefa, con il problema tetto salariale ancora da risolvere e perfezionare. Dalle parole di Aleksander Ceferin a Men in Blazers, comunque, si intuisce la volontà di un calcio più democratico e meritocratico.