Uefa, club russi fuori dalle coppe la prossima stagione

La decisione della Uefa fa discutere

A causa del conflitto in Ucraina e l'invasione militare, i club russi non prenderanno parte alle competizioni europee nella stagione 2022/23. Lo ha riferito il servizio stampa della UEFA. Alla Russia verranno assegnati un numero di punti coefficiente equivalente al più basso che ha guadagnato in una qualsiasi delle ultime cinque stagioni, ovvero 4.333 punti per il coefficiente per club della federazione maschile e 1.750 punti per il coefficiente per club della federazione femminile ai fini del punteggio per la stagione 2022/23 la stagione. Esclusa anche la Nazionale maggiore dalla Nations League.