Uefa, evaporato Fair Play finanziario e Psg e City godono di trattamento benevolo

Al tempo del Covid la differenza la fanno i capitali dei soci

Come riporta la Rosea, il Psg, così come il Manchester City, ha sempre goduto di un trattamento benevolo da parte dei controllori dell’Uefa. Ricordate le sponsorizzazioni aggiusta-bilancio? Il fatto, del tutto speciale, che dietro le rispettive proprietà ci fossero stati sovrani ha annacquato a tal punto il concetto di “parti correlate” da consentire che quelle maxi operazioni commerciali ricevessero l’ok sostanziale di Nyon sebbene il buon senso lasciasse intendere altro: non contratti giustificati dalla forza dei marchi ma espedienti dietro cui si celavano iniezioni di capitale. Diciamoci la verità: la regola aurea del fair play finanziario, quella del break-even (la formuletta “spendo quanto incasso”), è stata aggirata bellamente dai nuovi ricchi del calcio, puniti con semplici multe. Parlano i numeri: da quando la famiglia Al Thani è sbarcata a Parigi, la squadra francese ha registrato un risultato contabile aggregato positivo per 53 milioni tra il 2011 e il 2019 (prima delle copiose perdite da Covid), ma ha potuto farlo grazie a quei contratti con entità qatariote del valore tra i 100 e i 215 milioni all’anno. Tutto questo nell’era della ferrea applicazione del fair play a carico delle italiane, con la tagliola del settlement agreement per Inter e Roma e l’esclusione dalle coppe del Milan. E se nella clamorosa estate del 2017 il Psg ha fatto digerire all’Uefa il doppio crack Neymar-Mbappé da 402 milioni, figurarsi adesso che, causa pandemia, il fair play è stato nella sostanza sospeso, messo in soffitta, congelato a data da destinarsi. D’altra parte, la grande emergenza dell’industria calcistica è una crisi di liquidità senza precedenti, dovuta al brusco arrestarsi del flusso di denaro dei ricavi da stadio (e connessi) con la conseguente voragine nei bilanci: nell’arco di due stagioni le perdite del calcio europeo sono state stimate in 8 miliardi. È una questione di sopravvivenza, ormai. Ne sanno qualcosa top club come Barcellona e Inter. Ecco perché, nell’ottica dell’Uefa che in ultima istanza deve salvaguardare la tenuta del sistema, sono benvenuti i capitali dei soci. E se questi capitali scarseggiano, a causa delle difficoltà che i proprietari stanno incontrando nei settori in cui hanno i loro core business, i pochi in grado di disporre di moneta sonante sono visti adesso come i salvatori del movimento. Metteteci pure gli intrecci politici – basti pensare alle affinità di vedute tra Ceferin e il presidente del Psg e dell’Eca Al Khelaifi dalla Superlega in avanti – e il gioco è fatto.