Uefa, Fair Play Finanziario: multe per Barcellona, Manchester United e…

Dal Fair Play Finanziario non si scappa, anche se sei un club potente e tra i più titolati al mondo. Come si legge dal comunicato pubblicato dalla Uefa, il massimo organo calcistico europeo ha imposto delle multe a Barcellona e ManchesterUnited per non aver rispettato i limiti del Fpf. I blaugrana dovranno pagare una sanzione economica da 500.000 euro per "la comunicazione errata, nell’anno finanziario 2022, di profitti derivanti dalla cessione di attività immateriali". Il tutto si ricollega al famoso Caso Negreira per cui il Barça rischiava l'esclusione dalla Champions, ma se l'è cavata con una multa.