Uefa, Fair play finanziario: scatta la sanzione per molti club

Puniti club non di prima fascia in Europa tranne il Porto

La scure dell'Uefa su alcuni club è arrivata oggi. La sanzione arriva dalla nuova Prima Sezione dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA (CFCB) che -secondo quanto riporta calcioefinanza.it- ha annunciato che otto club, ovvero FC Astana (KAZ), CFR 1907 Cluj (ROU), PFC CSKA-Sofia (BUL), Mons Calpe SC (GIB), FC Porto (POR), Real Betis Balompié (ESP), CD Santa Clara (POR) e Sporting Clube de Portugal (POR) sono stati sanzionati per non aver rispettato il requisito “nessun debito scaduto”. L’FC Astana e il CFR 1907 Cluj sono stati sanzionati rispettivamente con una multa da 150.000 e 200.000 euro.

Tutti gli altri club sono stati sanzionati con un contributo finanziario incondizionato e con l’esclusione condizionale dalla prossima competizione UEFA per club alla quale dovessero qualificarsi nelle prossime tre (3) stagioni (ovvero 2022/23, 2023/24 e 2024/25), a meno che non dimostrino entro il 31 gennaio 2022 di aver pagato le somme dovute .

Sanzionato anche l’AEK Atene FC (GRE) per non aver rispettato diversi requisiti in materia di licenze per club e fair play finanziario.